"Van Gaal betaalde zelf een paar duizend dollar om mij te kopen"
Louis van Gaal vierde op 8 augustus zijn 75e (!) verjaardag en Tijjani Babangida bewaart nog altijd goede herinneringen aan de markante oefenmeester. Babangida snapt wel dat Van Gaal overal erg succesvol is geweest tijdens zijn carrière.
"Louis is de beste trainer die ik heb gehad. Hij was echt een leraar en kon je streng aankijken, haha", vertelt hij in het magazine ELF Voetbal. "Dan schoot ik soms in de lach. En hij ook door mij. Louis heeft a hard face en kon erg boos worden, maar was altijd oprecht en eerlijk. Dat is soms confronterend. Ook voor journalisten. Zeker als ze met hem een discussie aangingen over voetbal", lacht Babangida.
Ook Finidi George is vol lof over zijn leermeester. "Ik hoorde dat Louis een paar duizend dollar uit eigen zak betaalde om mij te kopen van mijn club Sharks in Nigeria. Ajax was toen nog niet zo rijk", blikt hij terug. "Louis zag het echt in mij zitten of had toen al veel geld, haha. Het bleek een goede investering voor hem. Hij is een goede zakenman. We waren niet de beste vrienden, maar ik voerde mijn taken vaak goed uit. Daarom speelde ik veel", beseft George.
"Als ik mijn taken niet goed uitvoerde, kreeg ik dat te horen. 'Breed houden, Fi-ni-di!' Ik hoor het Louis nog schreeuwen. Soms stond hij vanuit het niets voor je gezicht. Hij zat overal bovenop", herinnert hij zich nog. "Hij wist alles, van verjaardagen van de vrouwen en kinderen aan toe. Voor sommige spelers was dat handig, zodat ze de verjaardagen zelf niet vergaten", besluit George over zijn voormalige ploeggenoten bij de club uit Amsterdam.
"Van Gaal betaalde zelf een paar duizend dollar om mij te kopen"
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