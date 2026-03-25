Van Gaal blijft na positief gesprek langer verbonden aan Ajax

Louis van Gaal blijft langer adviseur bij Ajax. Dat bevestigt de club na berichtgeving van Het Parool .

Van Gaal geeft sinds oktober 2023 op de achtergrond technisch advies bij Ajax. De 74-jarige oefenmeester sprak onlangs met de nieuwe voorzitter van de rvc Lesley Bamberger en voetbalcommissaris Edo Ophof en kreeg te horen dat de club hem graag behoudt.

Van Gaal werd destijds gevraagd door Michael van Praag. Een paar keer per jaar aan bij de directie en de raad van commissarissen voor een gesprek, bijvoorbeeld met als insteek eventuele versterkingen tijdens een transferperiode.