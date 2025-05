Van Gaal denkt aan rentree in voetballerij: "Dat zou nog kunnen"

Louis van Gaal sluit niet volledig uit dat hij ooit opnieuw een prominente rol in het voetbal zal vervullen. Hoewel hij ervan overtuigd is dat zijn loopbaan er in principe op zit, blijft de gedachte aan een mogelijk laatste klus als bondscoach toch aan hem knagen.

"Ik denk dat mijn tijd in het voetbal voorbij is, maar je moet nooit nooit zeggen", zegt Van Gaal, die nog altijd herstellende is van prostaatkanker, tegenover ESPN. Hoewel Louis van Gaal nog altijd herstellende is, geeft hij aan dat het stap voor stap de goede kant op gaat. De 73-jarige oud-trainer voelt zich steeds beter. "Ik voel me steeds fitter worden. Twee, drie jaar geleden toen ik bondscoach was, was ik natuurlijk niet fit. Operaties waren het gevolg, dat hakte erin", blikt hij terug op zijn tijd als eindverantwoordelijke van het Nederlands elftal.

Ruim twee jaar na het WK in Qatar denkt Van Gaal dat zijn tijd in de voetballerij eropzit. Toch laat hij de deur op een kier. Een land zou hem mogelijk kunnen verleiden tot een klus als bondscoach, maar dan moet het wel een topland zijn. "Ik denk dat een rol als bondscoach nog zou kunnen, dat is meer het aansturen van de staf. Dat zijn maar acht periodes in een jaar. Maar ik wil dan nog wel een land dat iets kan winnen. Ik denk dat dat er niet meer inzit", besluit hij.