Geschreven door Jordi Smit 03 jun 2020 om 11:06

© Proshots

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de laatste jaren meermaals advies gevraagd aan Louis van Gaal, zo vertelt de oud-oefenmeester in zijn boek. Van Gaal stelt dan ook dat in de huidige speelwijze van de club aspecten van zijn denkwijze terugkomen.

“Ik heb weleens contact met trainer Erik ten Hag. Het voetbal is oogstrelend, maar Erik moet nog wel naar de balans zoeken”, vertelt Van Gaal in het blad Helden. “Neem het Ajax van vorig jaar dat de halve finale van de Champions League bereikte. Met Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres, Frenkie de Jong en van achteruit nog Daley Blind had het elftal eigenlijk teveel creatievelingen. Doodzonde, want met die ploeg had Ajax de Champions League kunnen winnen.”

De Amsterdammers vroegen Van Gaal de laatste jaren verschillende keren voor een rol als adviseur, maar dat ziet de pensionaris niet zitten. “Als ik advies geef, dan kan ik er niet goed tegen als dat in de wind wordt geslagen. Ik ben iemand die verantwoordelijkheid wil dragen. Als adviseur of commissaris heb je die alleen na een bepaald resultaat om eventueel de trainer te ontslaan.”