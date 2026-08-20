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"Van Gaal en vele anderen vroegen zich af of Godts het zou redden"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Bij Ajax was lang niet iedereen overtuigd van de potentie van Mika Godts. Dat vertelt Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp. 

Godts was vorig seizoen de absolute smaakmaker van Ajax en maakte onlangs een transfer naar Paris Saint-Germain. "Ik sprak Heitinga vanochtend en toen hadden we het over Godts, die naar Paris Saint-Germain is. Toen zei hij, het is heel frappant. Toen hij kwam, zeiden Louis van Gaal en vele anderen dat het nog de vraag was of hij het zou redden", vertelt de zaakwaarnemer. "Omdat hij geen zicht zou hebben over het veld. Hij ziet het niet."

De Belgische vleugelaanvaller werd drie jaar geleden door Ajax opgepikt bij KRC Genk. Wim Kieft begrijpt wel dat er twijfels waren. "Wat hij veel doet, nog steeds vind ik, is te veel en te lang lopen met die bal. Dat kan ook een gebrek aan inzicht zijn, of overmoed. Dat je denkt, ik ben lekker aan het pingelen en ik blijf lekker pingelen", aldus de oud-spits. "Maar ze moeten in Amsterdam de handen dichtknijpen dat ze weer zo’n goede speler hebben opgeleid. Heel knap."

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