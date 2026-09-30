Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Andries Jonker vertelt in gesprek met Voetbal International een mooie anekdote over Louis van Gaal. In de tijd dat Jonker stage liep onder Van Gaal weet hij nog goed dat Van Gaal uitgebreid dat tijd nam voor zijn fans na de trainingen van Ajax.
"We moesten op zaterdagochtend trainen bij Ajax. Ik was daar elke dag. We trainden om half elf en toen ben ik een keer bij Van Gaal gebleven. Er stonden duizend of 1500 mensen bij de training te kijken", vertelt Jonker. "Ik kwam om 14.00 uur thuis. M'n vrouw vroeg: Waar kom je nou vandaan? Ik zei dat ik van Ajax kwam."
Van Gaal heeft na die training de tijd genomen om alle aanwezigen een handtekening te geven, zo vertelt Jonker. "Ik ben bij Van Gaal gebleven, hij heeft nog handtekeningen gezet. Dat trainingsveld lag naast de ArenA en ik had dan een paar weken gezien dat hij bij de mensen bleef en wij naar de kleedkamer liepen. Nu was ik er dus bij gebleven. Zijn handtekening is geen krabbel, maar echt zo'n officiële handtekening."
"Van Gaal heeft gewoon ruim twee uur handtekeningen staan uitdelen aan de mensen die dat wilden. Dan moet je nog teruglopen van het trainingsveld naar de trainingskamer. Dat was door die hele ArenA. Ik vroeg hem: Waarom doe je dat? Dat kost je heel veel tijd. Hij keek me aan en zei: Weet je waar wij die hele dikke boterham aan te danken hebben? Aan deze mensen. Daarom doe ik dat. Ik ben dat nooit vergeten", aldus de trainer van MVV.
Jonker probeert diezelfde boodschap nu mee te geven aan zijn spelers. "Vanaf toen dacht ik: als dat me ooit gevraagd wordt, dan moet ik dat ook doen. Dat probeer ik ook over te brengen op mijn spelers."
Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"
Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Ajax krijgt uitstekend nieuws: "Hij is terug op het trainingsveld"
Godts mocht niet mee naar het WK: "Daar was een reden voor"
Hans Kraay jr. verwonderd: "Weghorst is echt niet achterlijk, hè"
Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"
Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"
Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"
Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"
Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"
Geelen krijgt positie bij belangrijkste organisatie Europees voetbal
Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"
Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"
Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"
Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"
Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"
Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax
'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'
Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"
Edwin van der Sar pakt handschoen op en verschijnt op voetbalveld
Mokio nieuw goudhaantje Ajax? 'Transferwaarde bijna verdubbeld'
'Daley Blind kampt met problemen': "Dat speelt al veel langer"
Sneijder verbaasd over beleid KNVB: "Dat is niet volgens de norm"
Voormalig Ajax-aanvaller krijgt lof: "Hij is een toekomstige ster"
Aaron Bouwman terug op het trainingsveld, Ajacied maakt het goed
Sneijder: "Brobbey is ook goed bezig, maar hij is iets completer"
Ruud Gullit leeft mee met oud-Ajacied: "Ik heb met hem te doen"