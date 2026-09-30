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Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"

Sara
bron:  Voetbal International
Andries Jonker en Louis van Gaal
Andries Jonker en Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Andries Jonker vertelt in gesprek met Voetbal International een mooie anekdote over Louis van Gaal. In de tijd dat Jonker stage liep onder Van Gaal weet hij nog goed dat Van Gaal uitgebreid dat tijd nam voor zijn fans na de trainingen van Ajax.

"We moesten op zaterdagochtend trainen bij Ajax. Ik was daar elke dag. We trainden om half elf en toen ben ik een keer bij Van Gaal gebleven. Er stonden duizend of 1500 mensen bij de training te kijken", vertelt Jonker. "Ik kwam om 14.00 uur thuis. M'n vrouw vroeg: Waar kom je nou vandaan? Ik zei dat ik van Ajax kwam."  

Van Gaal heeft na die training de tijd genomen om alle aanwezigen een handtekening te geven, zo vertelt Jonker. "Ik ben bij Van Gaal gebleven, hij heeft nog handtekeningen gezet. Dat trainingsveld lag naast de ArenA en ik had dan een paar weken gezien dat hij bij de mensen bleef en wij naar de kleedkamer liepen. Nu was ik er dus bij gebleven. Zijn handtekening is geen krabbel, maar echt zo'n officiële handtekening." 

"Van Gaal heeft gewoon ruim twee uur handtekeningen staan uitdelen aan de mensen die dat wilden. Dan moet je nog teruglopen van het trainingsveld naar de trainingskamer. Dat was door die hele ArenA. Ik vroeg hem: Waarom doe je dat? Dat kost je heel veel tijd. Hij keek me aan en zei: Weet je waar wij die hele dikke boterham aan te danken hebben? Aan deze mensen. Daarom doe ik dat. Ik ben dat nooit vergeten", aldus de trainer van MVV.

Jonker probeert diezelfde boodschap nu mee te geven aan zijn spelers. "Vanaf toen dacht ik: als dat me ooit gevraagd wordt, dan moet ik dat ook doen. Dat probeer ik ook over te brengen op mijn spelers." 

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