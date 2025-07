Van Gaal geeft compliment: "Hij heeft Ajax uit het slop gehaald"

Louis van Gaal stond afgelopen seizoen volledig achter Ajax-trainer Francesco Farioli. Hoewel hij het eens is met de kritiek dat het spel niet altijd het typische Ajax-voetbal was, vindt Van Gaal dat de Italiaan de Amsterdamse club wel degelijk ‘uit het slop heeft getrokken’.

"Hij is gewoon een geweldige trainer geweest voor Ajax," vertelt Van Gaal vrijdag bij Humberto. "Ik heb een paar trainingen van hem gezien en met hem gesproken, dus ik kan er wel wat over zeggen. Hij heeft ze uit het slop gehaald, maar hij had voetballend niet de visie die ik had toen ik trainer van Ajax was."

Van Gaal spreekt zijn respect uit voor Farioli, die ondanks forse kritiek toch de harten van veel Ajax-supporters wist te winnen. "Het sloot ook niet zo aan bij wat de Ajax-fans verwachten, maar de Ajax-fans zijn wel achter Farioli gaan staan. Dat is ongekend. Dat heb ik zelf niet gekend. Ik moest een jaar wachten tot het moment dat we de UEFA Cup wonnen en toen waren ze eindelijk een beetje overtuigd," aldus Van Gaal.