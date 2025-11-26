AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal geeft gezondheidsupdate: "Het is uitgezaaid, maar..."

Rik Engelbertink
bron: Shownieuws
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal wordt nog altijd gecontroleerd voor zijn PSA-waarden. Van Gaal leed aan prostaatkanker, al ondervindt de ras-Ajacied daar momenteel geen last van.

In gesprek met Shownieuws vertelt Van Gaal dat van zijn negen broers en zussen er al zes overleden zijn. "Mijn vader overleed toen ik elf was, met 53 jaar. Mijn moeder werd 83. Dus ik lijk waarschijnlijk op mijn moeder, die ga ik maar achterna", zegt Van Gaal, die voelt dat hij ouder wordt. "Ik word stijver in de spieren en ben eerder moe."

"Dat komt ook door al die operaties vanwege prostaatkanker die ik de laatste drie jaar heb ondergaan", zegt Van Gaal. Nog altijd worden zijn PSA-waarden vaak gecontroleerd. "Dat is niet voor niks. De laatste operatie was een jaar geleden. Maar ik ben drie keer geopereerd, dus…"

"En dan alle bestralingen, want het was al een beetje uitgezaaid. De waarden zijn nu goed, ja. Over twee maanden moet ik weer", vervolgt Van Gaal. "Het is uitgezaaid, maar ik ben nu al zo'n zes maanden aan de lage kant van de PSA-waarden." De bestralingen moeten hem genezen. "Ik ga uit van het positieve, ik denk dat het wel zo is. Want als je PSA-waarden zes tot negen maanden na de operatie 0,0 hebt of 0,02, dan gaat het wel goed met je", besluit Van Gaal.

Gerelateerd:
Theo Janssen

Janssen enthousiast over td-suggestie: "Niet zo'n gekke gedachte"

0
Fred Grim

'Grim kiest nog geen keeper': "Dat geldt ook voor die positie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd