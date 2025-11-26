Van Gaal geeft gezondheidsupdate: "Het is uitgezaaid, maar..."

In gesprek met Shownieuws vertelt Van Gaal dat van zijn negen broers en zussen er al zes overleden zijn. "Mijn vader overleed toen ik elf was, met 53 jaar. Mijn moeder werd 83. Dus ik lijk waarschijnlijk op mijn moeder, die ga ik maar achterna", zegt Van Gaal, die voelt dat hij ouder wordt. "Ik word stijver in de spieren en ben eerder moe."

"Dat komt ook door al die operaties vanwege prostaatkanker die ik de laatste drie jaar heb ondergaan", zegt Van Gaal. Nog altijd worden zijn PSA-waarden vaak gecontroleerd. "Dat is niet voor niks. De laatste operatie was een jaar geleden. Maar ik ben drie keer geopereerd, dus…"

"En dan alle bestralingen, want het was al een beetje uitgezaaid. De waarden zijn nu goed, ja. Over twee maanden moet ik weer", vervolgt Van Gaal. "Het is uitgezaaid, maar ik ben nu al zo'n zes maanden aan de lage kant van de PSA-waarden." De bestralingen moeten hem genezen. "Ik ga uit van het positieve, ik denk dat het wel zo is. Want als je PSA-waarden zes tot negen maanden na de operatie 0,0 hebt of 0,02, dan gaat het wel goed met je", besluit Van Gaal.