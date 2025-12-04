Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal geeft positieve update: "Kan weer achttien holes golfen"

Max
bron: Pauw & De Wit
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal gaf deze week weer een positieve update over zijn gezondheid. De adviseur van Ajax lijdt aan prostaatkanker, maar voelt zich steeds beter. 

In Pauw & De Wit gaf Van Gaal aan dat hij het goed maakt. "Ik ben me weer wat fitter gaan voelen. Het gaat eigenlijk wel goed, moet ik zeggen. De laatste controles waren allemaal uitstekend", laat de voormalig toptrainer weten. Ik ben me weer wat fitter gaan voelen. Dat betekent dat ik weer achttien holes kan golfen. Dat is ook belangrijk, ik moet mezelf ook een beetje vermaken."

Helemaal fit is de 74-jarige Amsterdammer echter nog niet. "Ik moet nog veel fitter worden, maar ik voel me prima. Ik denk dat die driemaandelijkse controles ook wel wat langer kunnen", legt hij uit. "Dus ik ben vrij positief geworden."

Gerelateerd:
Jade Anna en Kenneth Taylor

Kenneth Taylor duikt op in de club na optreden tegen FC Groningen

0
Steven Bergwijn

Bergwijn even terug in Nederland: "Wil niemand belachelijk maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd