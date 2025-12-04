Van Gaal geeft positieve update: "Kan weer achttien holes golfen"

In Pauw & De Wit gaf Van Gaal aan dat hij het goed maakt. "Ik ben me weer wat fitter gaan voelen. Het gaat eigenlijk wel goed, moet ik zeggen. De laatste controles waren allemaal uitstekend", laat de voormalig toptrainer weten. Ik ben me weer wat fitter gaan voelen. Dat betekent dat ik weer achttien holes kan golfen. Dat is ook belangrijk, ik moet mezelf ook een beetje vermaken."

Helemaal fit is de 74-jarige Amsterdammer echter nog niet. "Ik moet nog veel fitter worden, maar ik voel me prima. Ik denk dat die driemaandelijkse controles ook wel wat langer kunnen", legt hij uit. "Dus ik ben vrij positief geworden."