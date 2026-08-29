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Van Gaal gefileerd: "Hij is een parodie op zichzelf aan het worden"

Rik Engelbertink
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Pro Shots

Op woensdag deelde de KNVB een videoboodschap van Louis van Gaal die sprak over de aanstelling van Xaxi Hernández als bondscoach van Oranje. Daarin sprak hij ook over het supercup duel tussen FC Barcelona en RCD Mallorca. Derksen irriteert zich aan de 'sentimentele' Van Gaal.

"Van Gaal sprak Xavi ongeveer als Onze Lieve Heer toe", aldus Johan Derksen bij Vandaag Inside. "Die man is een parodie op zichzelf aan het worden", vindt hij. "Kijk, die Xavi wist helemaal niet meer dat hij in een kutwedstrijdje tegen Mallorca gedebuteerd had. Maar daar de nadruk op leggen, hè?" 

Wilfred Genee meent echter dat Van Gaal wél een goede coach was. Dat spreekt Derksen niet tegen. Nee, maar ook een hele vervelende egotripper", reageert de analist. Wierd Duk vindt de kritiek te fors: "Stel dat we dit soort mensen niet hadden? Dat zou toch heel saai zijn?" Derksen sluit zich daarbij aan. 

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