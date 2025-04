"Van Gaal had er een bloedhekel aan, maar liet Ajax het wel doen"

Geijsel was van 1990 tot 2005 verbonden aan Ajax en gaf in die jaren onder andere adviezen aan Van Gaal. "Het mooie was dat Louis zelf een bloedhekel had aan duurlopen. Als we tijdens onze studie om de Sloterplas moesten rennen, had hij altijd de mooiste smoezen om zich er onderuit te lullen", herinnert hij in gesprek met de Telegraaf. "Maar als trainer van Ajax liet hij dat de selectie wel doen."

Ook in 1995, toen Ajax met Van Gaal de Champions League won, was Geijsel betrokken bij de club. "Ik heb een beetje 'voorgezegd' hoe hij de spelers topfit kon krijgen", onthult hij. "Ze waren al supergemotiveerd van zichzelf; de vonken vlogen er vanaf op trainingen tot een dag voor de gewonnen finale tegen AC Milan. Dat is precies wat je wil. Het jaar daarop verloor Ajax de finale van Juventus na strafschoppen. Ik heb sterk het idee dat het kwam omdat er te veel rust is gegeven en te voorzichtig is getraind."