Van Gaal heeft geen vertrouwen in Ajax: "Dat gaat niet gebeuren"

Louis van Gaal is sinds juli niet meer werkzaam bij Ajax. Hij legde zijn rol als adviseur van de raad van commissarissen met pijn in zijn hart neer. Van Gaal merkte al snel dat zijn invloed als adviseur beperkt was.

In gesprek met Frans van den Nieuwenhof van Voetbal International gaat Van Gaal in op de vraag of hij het op redelijk korte termijn goed ziet komen met Ajax. "Niet met deze bestuurlijke constructie. Dat gaat niet gebeuren zolang er zoveel mensen invloed hebben op het beleid", antwoordt hij duidelijk.

"De directie moet beslissen, maar wordt tegengewerkt doordat ieder orgaan steeds op de hoogte moet worden gebracht van beleidsvoornemens en dan ook nog een oordeel moet vellen. Dat kost allemaal veel te veel tijd en is niet werkbaar in een snelle wereld als het voetbal", vertelt hij over zijn beweegredenen.