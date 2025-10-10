AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"

Tom
bron: Portugese media
Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA
Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal heeft in Portugal een goed woordje gedaan voor Andries Jonker. De adviseur van Ajax had mooie woorden voor Jonker, die mogelijk de nieuwe directeur voetbal wordt bij de Portugezen. 

"Hij was een uitstekende assistent voor mij. Anders was hij niet mijn assistent geweest", stelde Van Gaal tegenover de Portugese media. "Hij heeft elke rol al eens vervuld. Je kunt je niet voorstellen hoeveel dat er precies zijn. Hij past uitstekend bij een club als Benfica. Hij weerspiegelt wat mensen graag horen bij een club als Benfica. Benfica is net als Ajax. Ik denk dat Andries een expert is in opleiden, maar dat is niet alles. Hij kan Benfica weer geweldig maken."

Dat Jonker mogelijk samen gaat werken met trainer José Mourinho, stemt Van Gaal tevreden. "Andries Jonker en José Mourinho zijn volwassenen en zullen naar elkaar luisteren om de beste beslissingen te nemen. Ze waren allebei mijn assistenten en zijn allebei erg goed. Wees daar blij mee", zegt de voormalig bondscoach van Oranje. "Ik denk dat Benfica een club is zoals Ajax. Ik geloof in Benfica, ik geloof in Ajax, en ik geloof dat ze elkaar in een Europese finale kunnen treffen."

De speelsters van Ajax voorafgaand aan het duel met GC Frauenfussball

'Eerste details Ajax-uitshirt voor volgend seizoen uitgelekt'

0
Don-Angelo Konadu in actie bij Jong Oranje

Konadu en Jong Oranje bijten zich stuk op Bosnië en Herzegovina

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
