Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"

"Hij was een uitstekende assistent voor mij. Anders was hij niet mijn assistent geweest", stelde Van Gaal tegenover de Portugese media. "Hij heeft elke rol al eens vervuld. Je kunt je niet voorstellen hoeveel dat er precies zijn. Hij past uitstekend bij een club als Benfica. Hij weerspiegelt wat mensen graag horen bij een club als Benfica. Benfica is net als Ajax. Ik denk dat Andries een expert is in opleiden, maar dat is niet alles. Hij kan Benfica weer geweldig maken."

Dat Jonker mogelijk samen gaat werken met trainer José Mourinho, stemt Van Gaal tevreden. "Andries Jonker en José Mourinho zijn volwassenen en zullen naar elkaar luisteren om de beste beslissingen te nemen. Ze waren allebei mijn assistenten en zijn allebei erg goed. Wees daar blij mee", zegt de voormalig bondscoach van Oranje. "Ik denk dat Benfica een club is zoals Ajax. Ik geloof in Benfica, ik geloof in Ajax, en ik geloof dat ze elkaar in een Europese finale kunnen treffen."