Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"
Louis van Gaal stapte begin juli op bij Ajax. Hij legde zijn rol als adviseur van de raad van commissarissen neer, maar benadrukt dat de komst van Jordi Cruijff daar weinig mee te maken had. Met Cruijff had Van Gaal goede gesprekken, maar het veranderde zijn besluit om te stoppen niet.
"Elke keer hikte ik er tegenaan om dat adviseurschap te beëindigen, maar als ik dat tijdens het afgelopen seizoen had gedaan dan zou daar te veel aandacht naar uit zijn gegaan", vertelt Van Gaal tegenover Voetbal International.
"Maar dan komen Jordi Cruijff en Lesley Bamberger aan de macht en ga je toch weer praten", zegt hij. "Dat waren hele goede gesprekken, dus waarom zou ik die mensen dan tegenwerken? Ik wilde niet dat mijn vroegtijdige vertrek aan hen zou worden toegeschreven of dat die link zou worden gelegd."
Wil hij iets kwijt over de inhoud van die gesprekken? "Nee, dat doe ik niet en het betekent op zich ook niks, want het gaat om de besluitvorming daarna. Nadat Michael van Praag is gestopt als interim-voorzitter van de rvc is er bij Ajax nooit meer iets met mijn adviezen gedaan."
"Ik vind voetbalervaring binnen een organisatie heel belangrijk. Dan verwacht je dat een trainer daar iets mee wil doen of dat een technisch directeur contact met je zoekt. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik vind dus dat ik niet op waarde word geschat door Ajax", besluit hij.
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