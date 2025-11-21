Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"

Mané had een goed debuutseizoen bij Southampton achter de rug en kon op interesse rekenen van Manchester United. "Van Gaal zei dat ik een goede speler was en dat ik het team kon helpen en dat ze mij een betere speler konden maken, maar ik vroeg me af waar ik zou gaan spelen", blikt hij terug in de podcast van Rio Ferdinand.

Manchester United had op dat moment met onder andere Wayne Rooney, Memphis Depay, Robin van Persie en Angel Di Maria veel kwaliteit in de aanval, dus vroeg Mané zich af waar hij zou gaan spelen. "Die vraag stelde ik aan Van Gaal. Hij zei: 'Ik ken jouw talent, je bent een goede speler. Als je een goede indruk maakt op de training, zal je spelen'." Dat was voor de Senegalees niet voldoende, dus bleef hij bij Southampton. Een jaar later maakte hij een transfer naar Liverpool.