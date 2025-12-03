Van Gaal kraakt Ajax-situatie: "Ik had al maatregelen genomen"

Afgelopen zondagavond werd het Eredivisieduel gestaakt vanwege het afsteken van vuurwerk op de tribunes. "Het is iets wat niet normaal is en dit was van te voren al bekend. Als ik de algemeen directeur was van Ajax had ik eventueel al maatregelen genomen", vertelt Van Gaal in Pauw & De Wit. "Het is een maatschappelijke vorm van criminaliteit en ik vind dat je daar regels voor moet stellen."

Van Gaal blikt terug op zijn tijd als hoofdtrainer van Ajax. "Het eerste wat ik gedaan heb is een A4'tje opstellen met regels. Ik ben opgegroeid met waarden, normen en regels waar iedereen zich aan moest houden. Toen ik het overnam van Beenhakker heb ik regels op papier gezet, die mocht iedereen aanpassen, maar ik moest het goedkeuren", legt hij uit. "Dat de kleedkamer veilig was, daar heb ik mij drie tot zes maanden mee beziggehouden."