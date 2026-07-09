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Van Gaal krijgt kritiek na Ajax-vertrek: "Geen succes geworden"

Joram
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax Foto: © BSR Agency

Het vertrek van Louis van Gaal als adviseur van Ajax zorgt voor de nodige discussie. Voetbaljournalist Tom Knipping is van mening dat de invloed van de voormalig trainer in zijn laatste periode bij de Amsterdamse club weinig positieve resultaten heeft opgeleverd.

Van Gaal maakte onlangs bekend dat hij zijn functie als adviseur bij Ajax neerlegt. Volgens Knipping heeft de oud-topcoach onvoldoende kunnen bijdragen aan de wederopbouw van de club. In Voetbal International blikt hij kritisch terug op de keuzes die mede op advies van Van Gaal zijn gemaakt.

"Van Gaal stopt bij Ajax waar zijn adviseurschap geen succes is geworden", schrijft Knipping. "De door hem aangeprezen directeur voetbal Marijn Beuker vertrok vorige week door de achterdeur zonder enige indruk te maken. Eerder haakte de door hem gesteunde technisch directeur Alex Kroes af na een serie miskopen."

"Danny Blind keerde op zijn voorspraak terug als commissaris, maar is ook alweer weg. Nee, bepaald niet voor het eerst is gebleken dat de constructie van clubiconen in de rol van adviseur niet werkt in het voetbal", aldus Knipping.

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