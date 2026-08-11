Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"

Van Gaal keerde in oktober 2023 terug bij Ajax in een adviserende rol. De club lag behoorlijk in puin na het snelle vertrek van directeur Sven Mislintat. "Ajax was en is mijn club, daarom ben ik destijds ingegaan op het verzoek van Michael van Praag", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik ben iemand met een duidelijke visie, altijd geweest. Als trainer was ik van: regels, waarden en normen én leveren. En als je niet levert, dan moet je weg."

Volgens de oefenmeester ontbreekt dat momenteel bij Ajax. "De laatste jaren waren er altijd zestien mensen betrokken bij de besluitvorming over technische beleidszaken. De directie, de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dat kán niet!", oordeelt hij. "Er gaat sowieso te veel tijd overheen om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de benoeming van een trainer of het aantrekken van spelers. En dan praten er ook nog allerlei mensen mee, die in mijn ogen geen verstand van voetbal hebben."