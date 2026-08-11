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Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"

Max
bron: Voetbal International
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal nam begin juli afscheid als adviseur van Ajax. Het clubicoon had het gevoel dat zijn advies lang niet altijd overgenomen werd. 

Van Gaal keerde in oktober 2023 terug bij Ajax in een adviserende rol. De club lag behoorlijk in puin na het snelle vertrek van directeur Sven Mislintat. "Ajax was en is mijn club, daarom ben ik destijds ingegaan op het verzoek van Michael van Praag", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik ben iemand met een duidelijke visie, altijd geweest. Als trainer was ik van: regels, waarden en normen én leveren. En als je niet levert, dan moet je weg."

Volgens de oefenmeester ontbreekt dat momenteel bij Ajax. "De laatste jaren waren er altijd zestien mensen betrokken bij de besluitvorming over technische beleidszaken. De directie, de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dat kán niet!", oordeelt hij. "Er gaat sowieso te veel tijd overheen om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de benoeming van een trainer of het aantrekken van spelers. En dan praten er ook nog allerlei mensen mee, die in mijn ogen geen verstand van voetbal hebben."

Van Gaal merkte dat zijn advies regelmatig in de wind werd geslagen. "Het zijn allemaal goedwillende mensen, die zich betrokken tonen bij de club en elke keer werd ik weer overgehaald om de rvc bij te blijven staan als adviseur, maar eigenlijk dacht ik steeds vaker: Dit heeft geen zin", stelt hij. "Want mijn invloed is ook maar één van de zoveel. En ik hoor niet eens bij die zestien. Ik sta aan de buitenkant en heb geen enkele verantwoordelijkheid of invloed, maar ze willen wel dat ik meedenk."

"Nadat Michael van Praag is gestopt als interim-voorzitter van de rvc is er bij Ajax nooit meer iets met mijn adviezen gedaan. Ik vind voetbalervaring binnen een organisatie heel belangrijk. Dan verwacht je dat een trainer daar iets mee wil doen of dat een technisch directeur contact met je zoekt. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik vind dus dat ik niet op waarde word geschat door Ajax", besluit de voormalig topcoach. 

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