Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"
Louis van Gaal nam begin juli afscheid als adviseur van Ajax. Het clubicoon had het gevoel dat zijn advies lang niet altijd overgenomen werd.
Van Gaal keerde in oktober 2023 terug bij Ajax in een adviserende rol. De club lag behoorlijk in puin na het snelle vertrek van directeur Sven Mislintat. "Ajax was en is mijn club, daarom ben ik destijds ingegaan op het verzoek van Michael van Praag", blikt hij terug in Voetbal International. "Ik ben iemand met een duidelijke visie, altijd geweest. Als trainer was ik van: regels, waarden en normen én leveren. En als je niet levert, dan moet je weg."
Volgens de oefenmeester ontbreekt dat momenteel bij Ajax. "De laatste jaren waren er altijd zestien mensen betrokken bij de besluitvorming over technische beleidszaken. De directie, de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dat kán niet!", oordeelt hij. "Er gaat sowieso te veel tijd overheen om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de benoeming van een trainer of het aantrekken van spelers. En dan praten er ook nog allerlei mensen mee, die in mijn ogen geen verstand van voetbal hebben."
Van Gaal merkte dat zijn advies regelmatig in de wind werd geslagen. "Het zijn allemaal goedwillende mensen, die zich betrokken tonen bij de club en elke keer werd ik weer overgehaald om de rvc bij te blijven staan als adviseur, maar eigenlijk dacht ik steeds vaker: Dit heeft geen zin", stelt hij. "Want mijn invloed is ook maar één van de zoveel. En ik hoor niet eens bij die zestien. Ik sta aan de buitenkant en heb geen enkele verantwoordelijkheid of invloed, maar ze willen wel dat ik meedenk."
"Nadat Michael van Praag is gestopt als interim-voorzitter van de rvc is er bij Ajax nooit meer iets met mijn adviezen gedaan. Ik vind voetbalervaring binnen een organisatie heel belangrijk. Dan verwacht je dat een trainer daar iets mee wil doen of dat een technisch directeur contact met je zoekt. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik vind dus dat ik niet op waarde word geschat door Ajax", besluit de voormalig topcoach.
Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"
Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"
Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"
FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'
'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'
Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"
Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"
'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Kieft sceptisch over Ajax: "Ik vind het een beetje overdreven"
Van Gaal kritisch: "Ik werd niet op waarde geschat door Ajax"
UEFA stelt Portugese arbitrage aan voor Shelbourne FC - Ajax
Chris Woerts voorspelt: "Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd"
Henk Spaan kritisch op Ajax: "Begonnen toen pas te voetballen"
Van Gaal nog steeds niet gebeld door de KNVB: 'Dat komt door hem'
Tim Krul geniet van Ajacied: "Gaat een belangrijke pion zijn"
KNVB maakt scheidsrechter voor duel Ajax - SC Heerenveen bekend
Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."
'Fabrizio Romano geeft update over onderhandelingen PSG en Ajax'
Kieft twijfelt over Ajax-uitblinker: "Hij wil soms net te graag"
Verweij: "Is een indicatie dat Ajax open staat voor zijn vertrek"
KNVB legt Ajax een boete op door wanordelijkheden van supporters
"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"
"PSV, Feyenoord en Ajax nú in de juiste volgorde zetten is gekkenwerk"
Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"
'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'
Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle
'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'
Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."
Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"
Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"