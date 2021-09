Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2021 om 14:09

Hoewel Louis van Gaal tegen Noorwegen ontevreden was over Steven Berghuis en hem wisselde, is de bondscoach over het algemeen lovend over de aanvaller.

Zaterdag tegen Montenegro zal hij dan ook alsnog weer in de basis staan, zo liet de bondscoach vrijdag op de persconferentie doorschemeren: “Ik heb met Berghuis gesproken en ik heb aangegeven wat hij beter kan doen en wat hij moet laten. Ik heb ook aangegeven dat de manier waarop Timber de rechtsbackpositie invulde hem niet hielp. Daarom geef ik hem nu een kans.”

“In mijn ogen is Berghuis de beste rechterspits op de Nederlandse en buitenlandse velden”, voegde Van Gaal daar nog aan toe.

Of er voor Jurriën Timber ook weer een basisplaats in het verschiet ligt, valt dus nog te betwijfelen.