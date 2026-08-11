Van Gaal nog steeds niet gebeld door de KNVB: 'Dat komt door hem'

Louis van Gaal heeft volgens Chris Woerts nog altijd geen telefoontje ontvangen van de KNVB over een mogelijke terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat vertelde de sportmarketeer in Nieuws van de Dag.

Volgens hem was de KNVB aanvankelijk van plan om Michael Reiziger deze week als nieuwe bondscoach te presenteren. "Voorafgaand aan de Super Cup hebben ze drie uur met hem gezeten, maar dat ging niet om over de zonnebloemengroei in Nederland te praten. Dat ging natuurlijk over zijn positie." Volgens Woerts werd daarvan afgezien nadat het nieuws over Van Gaal naar buiten kwam.

Woerts denkt dat Clarence Seedorf een belangrijke rol speelt in de discussie. "Hij zegt eigenlijk vanuit zijn commissariaat: ‘We moeten een ander soort trainer hebben. Ik heb nooit zo fijn samengewerkt met Louis en hij is al drie keer geweest, waarom een vierde keer?’" Volgens Woerts deelt directeur topvoetbal Nigel de Jong die visie.

De sportmarketeer blijft kritisch over een mogelijke aanstelling van Reiziger. "Dan word je toch niet serieus genomen door de top van Europa?", vraagt hij zich af. Tot slot voegt Woerts eraan toe: "Het is een aardige jongen, maar het kerkhof ligt vol met aardige mensen."