Van Gaal over Ajax: "De club is de afgelopen jaren kapot gemaakt"

Louis van Gaal kijkt niet op van de matige prestaties van Ajax dit seizoen. Volgens de voormalig topcoach was het al bij zijn aantreden als adviseur duidelijk dat herstel tijd zou kosten. In een interview op radiozender 3FM sprak Van Gaal openhartig over de situatie bij de Amsterdamse club.

"Ik lees verschillende dingen over Ajax", begint Van Gaal, wanneer presentator Barend van Delen hem vraagt naar zijn visie op de huidige staat van de club. Sinds twee jaar is hij betrokken bij Ajax als adviseur. "Ik heb al gezegd bij mijn aanstelling als adviseur dat het wel twee tot drie jaar gaat duren. De club is de afgelopen jaren kapot gemaakt. Dan is het niet makkelijk om het weer recht te krijgen."

Van Gaal was te gast bij 3FM in het kader van een persmoment, waarin hij de namen van de presentatoren voor het Glazen Huis bekendmaakte. Ook daar deelde hij, zoals men van hem gewend is, nog wat wijze raad.

"Een goed team moet weten waarvoor zij het doen. Dat is belangrijk, en met wie. Het moet een samenspel zijn met elkaar, maar ook in het land. De mensen in het land moeten bewegen voor het goede doel. Het publiek moet weten waarom zij het moeten doen", besluit Van Gaal.