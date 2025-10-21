Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal over Ajax: "De club is de afgelopen jaren kapot gemaakt"

Arthur
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Orange Pictures

Louis van Gaal kijkt niet op van de matige prestaties van Ajax dit seizoen. Volgens de voormalig topcoach was het al bij zijn aantreden als adviseur duidelijk dat herstel tijd zou kosten. In een interview op radiozender 3FM sprak Van Gaal openhartig over de situatie bij de Amsterdamse club.

"Ik lees verschillende dingen over Ajax", begint Van Gaal, wanneer presentator Barend van Delen hem vraagt naar zijn visie op de huidige staat van de club. Sinds twee jaar is hij betrokken bij Ajax als adviseur. "Ik heb al gezegd bij mijn aanstelling als adviseur dat het wel twee tot drie jaar gaat duren. De club is de afgelopen jaren kapot gemaakt. Dan is het niet makkelijk om het weer recht te krijgen."

Van Gaal was te gast bij 3FM in het kader van een persmoment, waarin hij de namen van de presentatoren voor het Glazen Huis bekendmaakte. Ook daar deelde hij, zoals men van hem gewend is, nog wat wijze raad.

"Een goed team moet weten waarvoor zij het doen. Dat is belangrijk, en met wie. Het moet een samenspel zijn met elkaar, maar ook in het land. De mensen in het land moeten bewegen voor het goede doel. Het publiek moet weten waarom zij het moeten doen", besluit Van Gaal.

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Joël Veltman

Veltman hint op terugkeer naar Ajax: "Ga ik rustig over nadenken"

0
Gordon Heukeroth

Gordon geeft opheldering over 'Heitinga-gerucht': "Zochten ze na"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd