AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal over mogelijk trainerschap: "Kan spanningen wel aan"

Arthur
bron: Weekend
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal sluit een terugkeer als trainer uit. In een gesprek met het blad Weekend laat de voormalige bondscoach weten dat hij aanbiedingen blijft krijgen, maar niet van plan is opnieuw in te stappen.

"Die tijd is voorbij. Ik ben 74", reageert Van Gaal op de vraag of hij zichzelf ziet als mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Sinds het vertrek van John Heitinga is de club nog steeds op zoek naar een trainer, en in theorie zou de adviseur van de Raad van Commissarissen die rol kunnen vervullen. "Ik krijg nog wel aanbiedingen, maar ik denk dat wij nu van ons leven moeten genieten."

Volgens Van Gaal zou hij de hectiek van het vak nog wel aankunnen, maar kiest hij bewust voor rust vanwege zijn naasten. "Ik kan al die spanningen wel aan, maar dat wil niet zeggen dat mijn vrouw en mijn kinderen en kleinkinderen dat ook kunnen. Dat is eigenlijk waarom ik het niet meer doe, omdat het te veel vergt van mijn familie."

Sinds zijn vertrek als bondscoach eind 2022 keerde Van Gaal niet meer terug langs de lijn. Eerder werkte hij onder meer bij Ajax, AZ, Bayern München, FC Barcelona en Manchester United. Op 3 oktober 2023 begon hij aan zijn huidige functie binnen de Johan Cruijff ArenA.

Gerelateerd:
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Rayane Bounida

Rayane Bounida snel international? "Dat is voorlopig nog ver weg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd