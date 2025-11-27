Van Gaal over mogelijk trainerschap: "Kan spanningen wel aan"

Louis van Gaal sluit een terugkeer als trainer uit. In een gesprek met het blad Weekend laat de voormalige bondscoach weten dat hij aanbiedingen blijft krijgen, maar niet van plan is opnieuw in te stappen.

"Die tijd is voorbij. Ik ben 74", reageert Van Gaal op de vraag of hij zichzelf ziet als mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Sinds het vertrek van John Heitinga is de club nog steeds op zoek naar een trainer, en in theorie zou de adviseur van de Raad van Commissarissen die rol kunnen vervullen. "Ik krijg nog wel aanbiedingen, maar ik denk dat wij nu van ons leven moeten genieten."

Volgens Van Gaal zou hij de hectiek van het vak nog wel aankunnen, maar kiest hij bewust voor rust vanwege zijn naasten. "Ik kan al die spanningen wel aan, maar dat wil niet zeggen dat mijn vrouw en mijn kinderen en kleinkinderen dat ook kunnen. Dat is eigenlijk waarom ik het niet meer doe, omdat het te veel vergt van mijn familie."

Sinds zijn vertrek als bondscoach eind 2022 keerde Van Gaal niet meer terug langs de lijn. Eerder werkte hij onder meer bij Ajax, AZ, Bayern München, FC Barcelona en Manchester United. Op 3 oktober 2023 begon hij aan zijn huidige functie binnen de Johan Cruijff ArenA.