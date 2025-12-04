'Van Gaal pleit voor grote koerswijziging bij Ajax': "Maatregelen!"

De oud-trainer van onder meer Ajax vindt dat er momenteel te veel wisselingen zijn binnen het bestuur. "De laatste 3 jaar zijn 35 bestuursleden opgestapt. Dat kan toch niet? Dan heb je toch de verkeerde bestuursvorm?" Volgens Van Gaal is het daarom tijd voor actie: "Er moet onderzoek naar de bestuursvorm plaatsvinden. Dan ga je nog eens kijken wat je aan het technische gedeelte moet veranderen. Het is heel moeilijk om dat binnen twee jaar te normaliseren."

Ook het vuurwerkincident tijdens Ajax - FC Groningen kwam tijdens het programma aan bod. Van Gaal was aanwezig bij het duel en noemde het een uitzonderlijke situatie. "Dat was niet normaal", zei hij over de gebeurtenissen. Daarbij liet hij ook zijn licht schijnen op de rol van directeur Menno Geelen: "Het was van tevoren al bekend dat dit zou gebeuren. Dus dan zou ik, als ik algemeen directeur van Ajax was, al eventueel maatregelen nemen."

Geelen sprak rondom Ajax - FC Groningen meerdere keren over het incident. Hij wees erop dat er sinds Ajax - SC Heerenveen, waar ook vuurwerk werd afgestoken om een overleden fan te herdenken, aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Zo werden onder andere vuurwerkhonden ingezet en werd er strenger gecontroleerd bij de ingangen. Bij Ajax - Groningen ging het alsnog mis omdat een nooddeur van binnenuit werd geforceerd, waardoor tientallen personen zonder kaartje toegang tot het stadion kregen.