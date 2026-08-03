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Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"

Max
bron: Voetbal International
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal zegt niet op voorhand 'nee' tegen een nieuw dienstverband als trainer van het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied wordt opnieuw gelinkt aan Oranje. 

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De KNVB heeft nog altijd geen nieuwe bondscoach gevonden en sinds afgelopen weekend zingt ook de naam van Van Gaal weer rond. De ervaren oefenmeester zegt op voorhand geen 'nee'. "Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen", laat hij desgevraagd weten aan Voetbal International. "En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden."

Van Gaal benadrukt wel dat er geen contact is geweest met de voetbalbond. "Het enige dat er speelt, is dat ze op dit moment nog niemand kunnen krijgen en dan komt mijn naam weer naar boven. Ik vind dat ergens wel ongelofelijk", erkent de 74-jarige oefenmeester. 

Van Gaal was in het verleden al drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. "Vier jaar geleden op het WK van Qatar verloren we na strafschoppen in de kwartfinale en vond 'men' ons voetbal niet goed genoeg. En die mensen zien mij nu als de ideale man?", aldus een verbaasde Van Gaal. "Maar goed, ik weet dus helemaal niet wat de KNVB wil en ik ben al drie keer bondscoach geweest, dus als ik ooit nog iets ga doen als trainer, moet je het waarschijnlijk niet in Nederland zoeken. Al weet je het bij mij nooit. Ik voel me fitter dan vier jaar geleden."

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