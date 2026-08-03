Van Gaal reageert op Oranje-link: "Ik vind dat ongelofelijk"

Louis van Gaal zegt niet op voorhand 'nee' tegen een nieuw dienstverband als trainer van het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied wordt opnieuw gelinkt aan Oranje.

De KNVB heeft nog altijd geen nieuwe bondscoach gevonden en sinds afgelopen weekend zingt ook de naam van Van Gaal weer rond. De ervaren oefenmeester zegt op voorhand geen 'nee'. "Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen", laat hij desgevraagd weten aan Voetbal International. "En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden."

Van Gaal benadrukt wel dat er geen contact is geweest met de voetbalbond. "Het enige dat er speelt, is dat ze op dit moment nog niemand kunnen krijgen en dan komt mijn naam weer naar boven. Ik vind dat ergens wel ongelofelijk", erkent de 74-jarige oefenmeester.