'Van Gaal staat open voor terugkeer als bondscoach van Oranje'
Louis van Gaal sluit een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Volgens De Telegraaf is de 74-jarige trainer bereid om met de KNVB om tafel te gaan als de voetbalbond hem benadert voor een vierde termijn bij Oranje.
De KNVB is op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman, maar zag eerder al meerdere topkandidaten afhaken. Onder anderen Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en Pep Guardiola bleken om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. Daardoor is Van Gaal opnieuw in beeld gekomen als mogelijke keuze.
De ervaren oefenmeester was eerder al drie keer bondscoach van Nederland. In die periodes zat hij 63 interlands op de bank. Zijn laatste eindtoernooi was het WK van 2022 in Qatar, waar Oranje strandde in de kwartfinale na een strafschoppenserie tegen Argentinië. Acht jaar eerder leidde Van Gaal Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië.
Volgens de krant behoren de gezondheidsproblemen waarmee Van Gaal de afgelopen jaren kampte inmiddels tot het verleden. Hij voelt zich fitter dan ooit en ziet een terugkeer als bondscoach wel zitten. Daarbij zou niet alleen Oranje een optie zijn, maar ook een nationale ploeg van een ander voetballand. "Het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Tegelijkertijd is een eventuele terugkeer voor Van Gaal echter geen doel op zich; pas wanneer de KNVB zich daadwerkelijk meldt, zal hij zich beraden op een mogelijke rentree", schrijft De Telegraaf.
Daarnaast stelt de ochtendkrant dat Van Gaal nog altijd nauw betrokken is bij het internationale voetbal. Hij onderhoudt contact met diverse Oranje-internationals en volgt de ontwikkelingen op de voet. Mocht hij terugkeren als bondscoach, dan lijkt zijn belangrijkste opdracht het leiden van Nederland naar het EK van 2028 te worden. Opvallend genoeg zou dat voor Van Gaal zijn eerste Europees kampioenschap als bondscoach zijn.
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