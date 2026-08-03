'Van Gaal staat open voor terugkeer als bondscoach van Oranje'

Louis van Gaal sluit een nieuwe periode als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Volgens De Telegraaf is de 74-jarige trainer bereid om met de KNVB om tafel te gaan als de voetbalbond hem benadert voor een vierde termijn bij Oranje.

De KNVB is op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman, maar zag eerder al meerdere topkandidaten afhaken. Onder anderen Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en Pep Guardiola bleken om uiteenlopende redenen niet beschikbaar. Daardoor is Van Gaal opnieuw in beeld gekomen als mogelijke keuze. De ervaren oefenmeester was eerder al drie keer bondscoach van Nederland. In die periodes zat hij 63 interlands op de bank. Zijn laatste eindtoernooi was het WK van 2022 in Qatar, waar Oranje strandde in de kwartfinale na een strafschoppenserie tegen Argentinië. Acht jaar eerder leidde Van Gaal Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië.