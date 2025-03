Van Gaal trots op Ajax-historie: "Dat maakt je wel tot Ajacied"

Louis van Gaal heeft met warme woorden gereageerd op het 125-jarig jubileum van Ajax. De oud-trainer is trots op de rijke historie van de club en deelt zijn waardering via de officiële kanalen van Ajax.

"Het is geweldig dat een club 125 jaar kan bestaan. En dat op het hoogste niveau. Ik vind het nogal wat." Van Gaal benadrukt hoe bijzonder het is om bij een club met zoveel impact te hebben gewerkt. "Mijn clubs Ajax, Bayern en FC Barcelona zijn toevallig allemaal opgericht rond dezelfde periode. Mooi om bij dat soort grote clubs gewerkt te hebben." De voormalig coach is vooral trots op de blijvende invloed die Ajax heeft op de voetbalwereld.

De oud-trainer, geboren in Amsterdam-Oost, voelt zich sterk verbonden met Ajax. "Ik ben geboren in de Watergraafsmeer, dus het was voor mij makkelijk om op de fiets naar ‘De Meer’ te gaan. Zo ging ik geregeld bij trainingen kijken van Rinus Michels." Van Gaal bewonderde Michels vanwege zijn achtergrond als gymnastiekleraar en zocht hem zelfs op voor een handtekening.

Later in zijn carrière had Van Gaal veel contact met Michels en beleefde hij zelf gouden Ajax-tijden. "Ik heb in een tijd geleefd dat Ajax meerdere malen achter elkaar Europees kampioen werd en onder mijn leiding gebeurde dat in de jaren negentig nog een keer opnieuw. Die gouden tijden heb ik van dichtbij meegemaakt. Dat maakt je wel tot Ajacied."