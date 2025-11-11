KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal 'verknalde het' met Heitinga: "Louter mislukkingen"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal heeft veel inspraak gehad bij het ontslag van John Heitinga. Valentijn Driessen vindt dat Ajax daarmee te veel leunt op de legendarische trainer, die als bestuurder volgens hem overal mislukt is. 

"Het negatieve advies van Van Gaal viel Heitinga als een nekschot rauw op zijn dak, omdat de voormalig bondscoach de Ajax-trainer tot dat moment juist adviseerde en vooral steunde. Van Gaal, die met zijn vazallen Blind, Beuker en interim-trainer Fred Grim drie paar ogen en oren heeft in Ajax’ technische organisatie, zag op gezag van Blind en Beuker geen ontwikkeling en nam zijn verantwoordelijkheid", schrijft Driessen in De Telegraaf.

"Was Van Gaal een goede adviseur geweest, dan had hij de ineenstorting aan de voorkant moeten, en kunnen voorkomen", vindt Driesssen echter. "Ondanks al zijn kennis en ervaring stak Van Gaal zijn duim juist omhoog in mei toen Heitinga als hoofdtrainer van Ajax werd aangesteld met Marcel Keizer als zijn rechterhand. Een combinatie bij voorbaat gedoemd te mislukken om honderd-en-één redenen."

"Met een adviseur als Van Gaal dacht Ajax binnen de club en naar de buitenwacht toe problemen over technische beslissingen te voorkomen en daarvoor juist draagvlak te creëren", vervolgt hij. "Wie evenwel de ’carrière’ van Van Gaal loskoppelt van de trainer-coach Van Gaal ziet dat z’n werkzaamheden een aaneenschakeling zijn van mislukkingen. Of het is als algemeen- of technisch directeur, als adviseur, als referentiekader of als het zijn voordrachten betreft, het gaat altijd fout."

"Zo ook zijn door Ajax overgenomen idee om Beuker naar voren te schuiven in de functie van directeur topvoetbal. Daardoor is Ajax de enige club ter wereld met een directie met daarin een technisch directeur en directeur topvoetbal", zegt hij. "Ook nog eens twee mensen die nooit een bal recht vooruit hebben gespeeld op profniveau."

"Van Gaal had goede ervaringen met Beuker omdat hij hem rond 2007 uitlegde hoe een computer werkte en over welke data hij allemaal kon beschikken bij het nemen van beslissingen", schrijft Driessen ietwat cynisch. "Zoals zovelen is Beuker iemand die zich zonder enige achtergrond in het topvoetbal met een gladde babbel het wereldje heeft in geluld. En natuurlijk gretig mee-eet uit de bijna onuitputtelijke financiële ruif. Zonder iets toe te voegen", besluit hij. 

Gerelateerd:
Ronald Koeman op de KNVB Campus

Ronald Koeman reageert op uitspraken Weghorst: "Hij had gelijk"

0
Bas Nijhuis

Driessen en Nijhuis ruziën over Ajax-moment: "Ah, je lult man!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd