Van Gaal 'verknalde het' met Heitinga: "Louter mislukkingen"

Louis van Gaal heeft veel inspraak gehad bij het ontslag van John Heitinga. Valentijn Driessen vindt dat Ajax daarmee te veel leunt op de legendarische trainer, die als bestuurder volgens hem overal mislukt is.

"Het negatieve advies van Van Gaal viel Heitinga als een nekschot rauw op zijn dak, omdat de voormalig bondscoach de Ajax-trainer tot dat moment juist adviseerde en vooral steunde. Van Gaal, die met zijn vazallen Blind, Beuker en interim-trainer Fred Grim drie paar ogen en oren heeft in Ajax’ technische organisatie, zag op gezag van Blind en Beuker geen ontwikkeling en nam zijn verantwoordelijkheid", schrijft Driessen in De Telegraaf.

"Was Van Gaal een goede adviseur geweest, dan had hij de ineenstorting aan de voorkant moeten, en kunnen voorkomen", vindt Driesssen echter. "Ondanks al zijn kennis en ervaring stak Van Gaal zijn duim juist omhoog in mei toen Heitinga als hoofdtrainer van Ajax werd aangesteld met Marcel Keizer als zijn rechterhand. Een combinatie bij voorbaat gedoemd te mislukken om honderd-en-één redenen."

"Met een adviseur als Van Gaal dacht Ajax binnen de club en naar de buitenwacht toe problemen over technische beslissingen te voorkomen en daarvoor juist draagvlak te creëren", vervolgt hij. "Wie evenwel de ’carrière’ van Van Gaal loskoppelt van de trainer-coach Van Gaal ziet dat z’n werkzaamheden een aaneenschakeling zijn van mislukkingen. Of het is als algemeen- of technisch directeur, als adviseur, als referentiekader of als het zijn voordrachten betreft, het gaat altijd fout."

"Zo ook zijn door Ajax overgenomen idee om Beuker naar voren te schuiven in de functie van directeur topvoetbal. Daardoor is Ajax de enige club ter wereld met een directie met daarin een technisch directeur en directeur topvoetbal", zegt hij. "Ook nog eens twee mensen die nooit een bal recht vooruit hebben gespeeld op profniveau."

"Van Gaal had goede ervaringen met Beuker omdat hij hem rond 2007 uitlegde hoe een computer werkte en over welke data hij allemaal kon beschikken bij het nemen van beslissingen", schrijft Driessen ietwat cynisch. "Zoals zovelen is Beuker iemand die zich zonder enige achtergrond in het topvoetbal met een gladde babbel het wereldje heeft in geluld. En natuurlijk gretig mee-eet uit de bijna onuitputtelijke financiële ruif. Zonder iets toe te voegen", besluit hij.