Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"

Sean Steur heeft het uitstekend naar zijn zin bij Ajax. De talentvolle middenvelder, die dit seizoen al in vijf teams heeft gespeeld (Oranje Onder-18, Oranje Onder-19, Ajax Onder-19, Jong Ajax en Ajax 1), was vorig jaar in augustus echter nog dicht bij een overstap naar FC Volendam.

"Ik denk daar niet zoveel meer aan terug, maar mijn broer (Roy Steur, reservedoelman bij FC Volendam, red.) begint er nog weleens over. Het was ook wel echt heel dichtbij, dat ik verhuurd zou worden", vertelt hij op de website van VI. "Het is een mooie club en ik ben blij dat ze een goede kans maken om erin te blijven, dat zou top zijn. Maar voor mij heeft het gelukkig goed uitgepakt zo", constateert Steur.

Louis van Gaal stak een stokje voor de (tijdelijke) overgang van het talent, doordat de voormalig Ajax-trainer vol lof was over hem. "Dat was inderdaad wel heel bijzonder", blikt Steur terug. "Hij was bij een training in de voorbereiding en achteraf hadden we een gesprekje. Daarin zei hij: “Bij mij zou jij altijd spelen.” Dat vond ik een heel mooi compliment, van natuurlijk een heel grote naam in het voetbal. Het gaf me op dat moment ook een enorme motivatie, het gevoel dat er vertrouwen in mij was. Daarom kon ik de knop snel omzetten toen", legt hij uit.