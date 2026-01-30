Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Van Gaal weet niet of hij bij Ajax blijft: "Ik ken hem niet goed"

Niek
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal durft nog niet te zeggen of hij bij Ajax aan zal blijven als adviseur. De voormalig Ajax-trainer, die in het verleden ook bondscoach was van het Nederlands elftal en aan het roer stond bij (grote) clubs als FC Barcelona, heeft nog geen contact gehad met Jordi Cruijff over zijn toekomst. 

"Ik ga binnenkort met hem om de tafel zitten. Ik ken hem niet goed", vertelt hij in het programma Pauw en de Wit. "Normaal heb ik overal een mening over, maar nu niet. Dat heeft ook te maken met mijn functie als adviseur van Ajax", aldus Van Gaal, die niet weet of hij bij de RvC van Ajax betrokken zal blijven.  

"Ik moet nog maar zien of die eer ik krijg. De RvC is veranderd en ik was adviseur van voorzitter Michael van Praag", blikt hij terug. "Ik ben later door zijn opvolgster (Carolien Gehrels red.) gebeld of ik adviseur wilde blijven. Dat is nu nog maar zeer de vraag", besluit Van Gaal realistisch. 

