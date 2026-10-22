Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gaal woest over opzet Champions League: "Het is corrupt!"

Arthur
Louis van Gaal
Louis van Gaal Foto: © Orange Pictures

Louis van Gaal is zeer kritisch op de huidige opzet van de Champions League, waarin namens Nederland Feyenoord en PSV acteren dit seizoen. In gesprek met de NOS haalt de voormalig trainer hard uit naar de UEFA, die volgens hem vooral bezig is met geld verdienen. Hij spreekt zelfs van een "corrupte wereld".

"Het is belachelijk dat de UEFA zo'n competitieopzet bedenkt", trapt Van Gaal zijn tirade over de Champions League af. "Jan Doedel mag tegenwoordig ook meedoen. De UEFA denkt alleen maar aan geld verdienen. Het is een corrupte wereld. Het heet toch de Champions League? Daar moeten de beste ploegen aan meedoen. Dan heb je minder niveauverschil en dus ook minder doelpunten, maar zijn de wedstrijden wel van hoger niveau en heb je veel beter voetbal."

Volgens Van Gaal zijn er bovendien veel te veel wedstrijden. De voormalig trainer van FC Barcelona, Ajax en Manchester United kan genieten van het aanvallende voetbal van ploegen als Paris Saint-Germain. Tegelijkertijd beseft hij dat dergelijke clubs over de financiële middelen beschikken om spelers aan te trekken die bij die speelstijl passen.

Van Gaal pleit daarom voor een competitieopzet waarbij teams op basis van hun niveau worden ingedeeld. Volgens hem zorgt dat voor aantrekkelijkere wedstrijden en minder fysieke problemen bij spelers. "Door dat te doen, krijg je wedstrijden van een hoger niveau die spannender zijn. En minder blessures. Ik heb dat twintig jaar geleden al tegen de UEFA gezegd, maar ze luisteren niet naar me", sluit Van Gaal af.

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Julian Brandt

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

0
Frank de Boer

De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen

Van Gaal woest over opzet Champions League: "Het is corrupt!"

Frank de Boer tipt Míchel: "Ik zou hem links centraal opstellen!"

Hajduk Split krijgt zware straffen opgelegd na duel met Ajax

Antony woest na wissel tegen Feyenoord: "Had bozer moeten zijn"

Ajax ontvangt Italianen: "Bij Atalanta geen sprake van angst"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws