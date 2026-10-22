Van Gaal woest over opzet Champions League: "Het is corrupt!"
Louis van Gaal is zeer kritisch op de huidige opzet van de Champions League, waarin namens Nederland Feyenoord en PSV acteren dit seizoen. In gesprek met de NOS haalt de voormalig trainer hard uit naar de UEFA, die volgens hem vooral bezig is met geld verdienen. Hij spreekt zelfs van een "corrupte wereld".
"Het is belachelijk dat de UEFA zo'n competitieopzet bedenkt", trapt Van Gaal zijn tirade over de Champions League af. "Jan Doedel mag tegenwoordig ook meedoen. De UEFA denkt alleen maar aan geld verdienen. Het is een corrupte wereld. Het heet toch de Champions League? Daar moeten de beste ploegen aan meedoen. Dan heb je minder niveauverschil en dus ook minder doelpunten, maar zijn de wedstrijden wel van hoger niveau en heb je veel beter voetbal."
Volgens Van Gaal zijn er bovendien veel te veel wedstrijden. De voormalig trainer van FC Barcelona, Ajax en Manchester United kan genieten van het aanvallende voetbal van ploegen als Paris Saint-Germain. Tegelijkertijd beseft hij dat dergelijke clubs over de financiële middelen beschikken om spelers aan te trekken die bij die speelstijl passen.
Van Gaal pleit daarom voor een competitieopzet waarbij teams op basis van hun niveau worden ingedeeld. Volgens hem zorgt dat voor aantrekkelijkere wedstrijden en minder fysieke problemen bij spelers. "Door dat te doen, krijg je wedstrijden van een hoger niveau die spannender zijn. En minder blessures. Ik heb dat twintig jaar geleden al tegen de UEFA gezegd, maar ze luisteren niet naar me", sluit Van Gaal af.
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