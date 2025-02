Van Gangelen: "Als dit nou Feyenoord, PSV of Ajax was geweest"

AZ plaatste zich donderdagavond voor de finale van de KNVB Beker door Heracles Almelo te verslaan na een spannende strafschoppenserie. Volgens Mario Been is de nummer vier van de Eredivisie echter (nog) geen topclub.

"Dat heeft te maken met sportieve successen, dat is niet heel erg veel", sprak hij bij ESPN. "De historie en de reputatie, dat was oké. Ze laten zich nu aardig zien. De financiële kracht, ik heb gehoord van Robert Eenhoorn dat ze er wat dat betreft heel goed voor staan", beseft Been.

Jan Joost van Gangelen wijst ook op de fanschare van de club uit Alkmaar. "Ze zijn de zesde club van Nederland wat dat betreft", constateert hij. "Spelers van buiten af met een grote naam zullen eerder denken: 'AZ... als dit nou Feyenoord, PSV, of Ajax was geweest'. Daarom vind ik ze een semi-topclub, want het is ook geen subtop", constateert Van Gangelen.

"Er komen inderdaad veel jeugdspelers door, maar ze investeren niet of nauwelijks in nieuwe spelers. Daarom vind ik het geen topclub", legt hij uit. "Hun beleid is ook dat ze financieel gezond zijn en niet het beleid om goede, grote spelers aan te trekken", besluit Van Gangelen over AZ. In de finale neemt de ploeg van trainer Maarten Martens het op tegen Go Ahead Eagles.