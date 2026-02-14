Van Gangelen keert terug: "Licht aan het einde van de tunnel"

Jan Joost van Gangelen zal spoedig weer aan het werk gaan voor ESPN. De presentator stopte in april met zijn televisiewerkzaamheden, maar gaat deze snel dus weer hervatten. Dat vertelt hij aan Privé.

"Er is weer licht aan het einde van de tunnel", vertelt Van Gangelen in het genoemde blad. "Ik ben inderdaad al een hele tijd uit de roulatie, maar er is weer licht aan het einde van de tunnel. Ik ga binnenkort maar weer eens voorzichtig proberen hoe het is om een uitzendinkje te doen."

Hij zal niet gelijk een vol programma oppakken. "Ik ga eerst eens even rustig terugkomen en kijken hoe dat gaat en hoe dat werkt voor mij." Van Gangelen trok zich een lange tijd terug vanwege klachten die te maken hadden met een burn-out.