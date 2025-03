Van Gangelen laakt Ajax-spel: "Voetbal speel je voor de fans"

"Voetbal wordt voor fans gespeeld, hè. Voetbal wordt voor fans gespeeld", begint Van Gangelen bij Dit was het Weekend. "Als we even de twee seizoenen bij elkaar optellen, zou je dan als fan van PSV blijer zijn met één champagneseizoen - hosanna en gloria, een negen, negenenhalf, tien min - en daarna een totale ineenstorting - dit seizoen gaat misschien wel helemaal verloren - óf een heel dramatisch seizoen zoals Ajax en dat je dan zó kampioen wordt."

Kees Kwakman denkt dat de fans van PSV daar totaal niet mee bezig zijn. "PSV-supporters gaan toch niet meer over vorig seizoen denken. Ik denk niet dat als Ajax straks op het Museumplein staat, dat PSV-supporters dan denken: ja man, dat was mooi vorig seizoen." Van Gangelen blijft bij zijn standpunt. "Ik denk dat als je supporter bent, je heel erg teert op mooie dingen. PSV-supporters gaan straks honderd procent roepen: de kampioen van de armoede, hoe lelijk was het wel niet", aldus Jan Joost van Gangelen.