Van Gangelen onthult: "Hij is gescout en afgetest door Ajax"

Jan Joost van Gangelen onthult dat Marcos Leonardo in het verleden al in beeld was bij Ajax. Toen werd de spits echter niet goed genoeg bevonden voor een transfer naar Amsterdam.

Ajax betaalde deze zomer twintig miljoen euro voor Leonardo, maar in zijn eerste wedstrijden kon hij nog niet veel indruk maken. "Ik hoorde van de week uit zeer betrouwbare bron dat Marcos Leonardo toen Huntelaar nog technische man was uitgebreid gescout is en afgetest is", vertelt Van Gangelen in Voetbalpraat van ESPN. "Daar schijnen ook rapporten van in het archief te liggen."

Leonardo speelde bij het Braziliaanse Santos voor hij in 2024 een transfer van 22 miljoen maakte naar Benfica. Na een halfjaar werd hij voor het dubbele doorverkocht aan Al-Hilal. "Hij kan niet goed genoeg meevoetballen, te klein en niet snel genoeg. Wel was hij een goede afmaker, maar eigenlijk niets voor Ajax", aldus Van Gangelen.