Van Gassel over Ajax: "Hebben spelers die niet in de Eredivisie horen"

Stijn van Gassel kijkt met een tevreden gevoel terug op het bezoek van Excelsior aan Ajax. De Rotterdamse formatie wist in Amsterdam een knap resultaat uit het vuur te slepen. Hoewel Excelsior zelfs op een 1-2 voorsprong kwam, bepaalde Tolu Arokodare uiteindelijk de eindstand op 2-2.

"Het voelt goed en het is lekker. Het is een fantastische teamprestatie", begint Van Gassel voor de camera van de NOS. "Natuurlijk is het individueel leuk en lekker. We hebben het tegen dit Ajax echt goed gedaan." De 29-jarige doelman speelde zelf een belangrijke rol in het behaalde punt en groeide met meerdere reddingen uit tot een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde.

Toch zag Van Gassel duidelijk hoeveel individuele kwaliteit de Amsterdammers in huis hebben. "Vooraf hadden we toch sneller naar voren willen gaan dan gebeurde, maar het kwaliteitsverschil is gewoon bizar", gaat de sluitpost verder. "Maar we wisten van tevoren dat ze een aantal spelers hebben die niet in de Eredivisie thuishoren, maar dan is het geduld hebben en er als team staan en dat hebben we fantastisch gedaan."