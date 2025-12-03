Van Geel kon weer aan de slag: "Een topclub in het buitenland"

Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws
Martin van Geel
Martin van Geel Foto: © Pro Shots

Martin van Geel wil niet terug naar Ajax. Daar is hij duidelijk over geweest. Ajax was niet de enige geïnteresseerde in zijn diensten: ook Club Brugge gooide een lijntje uit bij de bestuurder, die ook bij Feyenoord actief was.

Van Geel diende AZ, Ajax en Feyenoord in het verleden. "Ik heb een heel mooie aanbieding gekregen", geeft hij aan bij Sportnieuws. "Van een topclub in het buitenland. En dat streelde toch mijn ego. Want ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben ook op gesprek geweest, maar ik voelde een jaar of 2 geleden toch dat het voldoende was. Ik heb een hele mooie carrière gehad."

Ook bij Ajax keert hij niet meer terug, al gaat hij wel in op de interesse van Ajax in Jordi Cruijff. "Ik vind het geen onlogische keuze, hij zit vanaf zijn geboorte in het voetbal. Hij eet en slaapt voetbal. Hij heeft een carrière in het buitenland gehad en zal een groot netwerk hebben. En hij brengt ook de naam Cruijff mee, wat geen nadeel is".

