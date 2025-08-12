Kick-off
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gelder bekritiseert Ajax: "Ga lekker naar Telstar kijken"

Niek
Jack van Gelder bij AFC
Jack van Gelder bij AFC Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Jack van Gelder was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Hij noemt het spel van de ploeg van trainer John Heitinga zelfs 'gênant' om te zien. 

“Omdat er helemaal niets van klopte", blikt hij terug bij Vandaag Inside. "De organisatie klopte niet, achterin klopte het dus niet… De keeper (Jaros, red.) is trouwens wel een aanwinst. Het middenveld klopte niet. Aanvallend… Telstar speelde wel ongelooflijk leuk voetbal, met pressie naar voren. Ze speelden overal tussen de linies door", constateert Van Gelder, die een 'advies' heeft voor Ajax-supporters. 

“Als je in de omgeving Amsterdam woont en dit gaat zo verder in de competitie, dan zou ik zeggen: ga lekker naar Telstar kijken. Niet naar dit Ajax. Dit was schandalig", vervolgt hij kritisch. "Ze hebben een speler gehaald Moro, dat is een hartstikke leuke speler. Maar het is typisch zo’n speler die, hoe harder hij gaat lopen, meer naar de grond gaat kijken. Overzicht is er niet echt bij hem", aldus Van Gelder.

Hij wil 'niet meteen alls afschuiven' op trainer Heitinga, die het stokje deze zomer heeft overgenomen van Francesco Farioli. “Dat vind ik ook te ver gaan", benadrukt hij. "Maar als je een ordinair counterploegje bent geworden, wat Ajax gisteren aantoonde, en die counters niet eens kan uitspelen, dan moet je je schamen. Ik vraag me af wat ze in de voorbereiding hebben gedaan. Ik zag helemaal geen lijn.”

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Alex Kroes krijgt transfertip: "Daley Blind wil terug naar Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd