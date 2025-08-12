Van Gelder bekritiseert Ajax: "Ga lekker naar Telstar kijken"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar Jack van Gelder was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. Hij noemt het spel van de ploeg van trainer John Heitinga zelfs 'gênant' om te zien.

“Omdat er helemaal niets van klopte", blikt hij terug bij Vandaag Inside. "De organisatie klopte niet, achterin klopte het dus niet… De keeper (Jaros, red.) is trouwens wel een aanwinst. Het middenveld klopte niet. Aanvallend… Telstar speelde wel ongelooflijk leuk voetbal, met pressie naar voren. Ze speelden overal tussen de linies door", constateert Van Gelder, die een 'advies' heeft voor Ajax-supporters.

“Als je in de omgeving Amsterdam woont en dit gaat zo verder in de competitie, dan zou ik zeggen: ga lekker naar Telstar kijken. Niet naar dit Ajax. Dit was schandalig", vervolgt hij kritisch. "Ze hebben een speler gehaald Moro, dat is een hartstikke leuke speler. Maar het is typisch zo’n speler die, hoe harder hij gaat lopen, meer naar de grond gaat kijken. Overzicht is er niet echt bij hem", aldus Van Gelder.

Hij wil 'niet meteen alls afschuiven' op trainer Heitinga, die het stokje deze zomer heeft overgenomen van Francesco Farioli. “Dat vind ik ook te ver gaan", benadrukt hij. "Maar als je een ordinair counterploegje bent geworden, wat Ajax gisteren aantoonde, en die counters niet eens kan uitspelen, dan moet je je schamen. Ik vraag me af wat ze in de voorbereiding hebben gedaan. Ik zag helemaal geen lijn.”