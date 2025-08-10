TransferPioniers
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax

Van Gelder haalt hard uit: "Begrijp niet waarom en waarom nu"

Sara
bron: Oranjezomer
Jack van Gelder
Jack van Gelder Foto: © Pro Shots

Jack van Gelder begrijpt niets van de actie van Femke Halsema om een brief te sturen naar verschillende eredivisieclubs om antisemitische spreekkoren dit seizoen te weren in Amsterdam. 

Afgelopen vrijdag maakte RTV Oost bekend dat Halsema een brief heeft gestuurd naar Go Ahead Eagles, AZ, FC Twente en FC Groningen. "Dat is windowdressing" (iets mooier voorstellen dan het eigenlijk is), zegt Van Gelder daarover in De Oranjezomer

"Laat ze nou eerst proberen om dat in eigen stad te beteugelen. Nu gaat Halsema clubs aanschrijven, waarvan bijvoorbeeld bij Go Ahead twee of drie mensen opgepakt zijn en die hebben al een straf daarvoor gekregen hebben. Dus het is het paard achter de wagen spannen", vindt Van Gelder. 

Van Gelder denkt dat Ajax hier helemaal niet blij mee is. "Ajax wordt hier door die clubs weer op aangekeken. Ik begrijp het niet zo goed, waarom dit en op dit moment", besluit Van Gelder. Ajax begint zondagmiddag aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen promovendus Telstar. De aftrap is om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. 

