Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Van Gelder: "Het doet me helemaal niks, hij is op zijn retour"

Amber
bron: De Oranjezomer
Jack van Gelder bij AFC
Jack van Gelder bij AFC Foto: © BSR Agency

De overstap van Mohamed Ihattaren naar Fortuna Sittard laat Jack van Gelder koud. Volgens de voormalig NOS-presentator is de aanvallende middenvelder inmiddels een 'voetballer op zijn retour'.

Ihattaren kende vorig seizoen een korte wederopstanding bij RKC Waalwijk en zag die donderdag beloond met een contract bij het Fortuna van trainer Danny Buijs. "Doet me helemaal niks", zei Van Gelder in De Oranjezomer. Op de vraag van presentatrice Hélène Hendriks of hij daar echt zo over denkt, antwoordde hij: "Nee, natuurlijk niet."

Van Gelder legt uit waarom hij niet enthousiast is over de transfer. "Dat is in principe een voetballer die volledig op zijn retour is, en iets bij RKC heeft gedaan." Toch gunt hij Ihattaren succes in Limburg. "Ik hoop dat hij het goed doet, want het was in potentie een fantastische voetballer. Ik ben blij dat hij zich weer voetballend kan manifesteren, maar het doet me verder niks. Het is echt in de kantlijn van het voetbal."

De 23-jarige Ihattaren tekende in Sittard een contract voor één seizoen. Eerder speelde hij onder meer voor PSV, Juventus en Ajax.

Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

'Oud-Ajacied Edson Álvarez mag vertrekken bij West Ham United'

0
Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch over zware periode: "Toen werd ik helemaal gek"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jack van Gelder Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd