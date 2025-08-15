Van Gelder: "Het doet me helemaal niks, hij is op zijn retour"

Ihattaren kende vorig seizoen een korte wederopstanding bij RKC Waalwijk en zag die donderdag beloond met een contract bij het Fortuna van trainer Danny Buijs. "Doet me helemaal niks", zei Van Gelder in De Oranjezomer. Op de vraag van presentatrice Hélène Hendriks of hij daar echt zo over denkt, antwoordde hij: "Nee, natuurlijk niet."

Van Gelder legt uit waarom hij niet enthousiast is over de transfer. "Dat is in principe een voetballer die volledig op zijn retour is, en iets bij RKC heeft gedaan." Toch gunt hij Ihattaren succes in Limburg. "Ik hoop dat hij het goed doet, want het was in potentie een fantastische voetballer. Ik ben blij dat hij zich weer voetballend kan manifesteren, maar het doet me verder niks. Het is echt in de kantlijn van het voetbal."

De 23-jarige Ihattaren tekende in Sittard een contract voor één seizoen. Eerder speelde hij onder meer voor PSV, Juventus en Ajax.