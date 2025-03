Jack van Gelder is niet te spreken over het optreden van Dennis Higler tijdens de topper tussen Ajax en AZ. Hij vond Higler een dramatische wedstrijd fluiten. De kritiek is dan ook hard.

"De enige die mij wakker hield was Dennis Higler. Ik heb zelden iemand gezien waarvan 22 spelers en 50.000 fans dachten: die man is niet goed bij zijn hoofd", opent Van Gelder bij Vandaag Inside. "Het was een puinbak. Hij had hele gekke beslissingen."

Higler had geen overzicht en gevoel voor de wedstrijd, claimt Van Gelder. "Hij stuurt Gaaei er terecht uit. Vervolgens raakt hij zo in paniek, zoals een amateurscheids dat ook heeft, en hij denkt: 'jeetje, 55.000 man en ik heb rood gegeven aan de thuisclub. Wat moet ik nu doen?' Penetra gaat er hard in, maar raakt de bal."

"Hij geeft een tweede gele kaart waardoor AZ ook een rode kaart krijgt", vervolgt Van Gelder. "Iedereen vond hem de slechtste man van het veld. Dan moet je echt wat voor elkaar krijgen", zegt Van Gelder, die zag dat Higler ook niet geholpen werd door zijn vierde man. "Er ontstond paniek omdat er een vierde man vlakbij de overtreding staat."

"Hij had tegen Higler moeten zeggen dat Penetra duidelijk de bal speelt. Higler zei na afloop dat hij het verkeerd gezien had. Het is wel heel eerlijk, maar het is verschrikkelijk voor de spelers van AZ", besluit Van Gelder.