Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gelder over arbitrage: "Topclubs worden thuis anders behandeld"

Arthur
bron: De Oranjezondag
Jack van Gelder
Jack van Gelder Foto: © Pro Shots

Volgens analist Jack van Gelder heeft scheidsrechter Jeroen Manschot zaterdagavond nagelaten Wout Weghorst van het veld te sturen, mogelijk omdat hij een Ajax-shirt droeg. Van Gelder toont zich verbaasd over het uitblijven van een rode kaart na een duidelijke overtreding van de spits.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Tijdens het duel tussen Ajax en AZ deelde Weghorst een elleboogstoot uit aan verdediger Wouter Goes, op het moment dat Youri Baas namens Ajax een doelpunt maakte. Scheidsrechter Manschot werd door de VAR naar de zijlijn geroepen en keurde het doelpunt uiteindelijk af, maar besloot Weghorst slechts een gele kaart te geven.

"Het was natuurlijk een rode kaart voor Weghorst", stelt Van Gelder in het programma De Oranjezondag. "Het voetbal is er niet voor bedoeld om iemand een elleboogstoot te geven. Ik begrijp wel dat Goes het bloed onder je nagels vandaan haalt. Hij kan irriteren, maar Weghorst moet zich door zijn frustratie omdat Ajax niet goed voetbalt niet gek laten maken. Dit was zo duidelijk in beeld."

De commentator begrijpt dan ook niets van de beslissing van Manschot: "Waarom ze geel geven in plaats van rood? Ja, het blijkt wel vaker dat de 'topclubs' in thuiswedstrijden vaak iets anders worden behandeld. Anders kan ik het niet verklaren. Als je het ziet, is dit gewoon een rode kaart."

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes

Alex Kroes: "Te veel onduidelijkheid maakt Ajax onbestuurbaar"

0
Kenneth Perez

Perez ziet uitblinker bij Ajax-AZ: "Speelde Ajax helemaal aan gort"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jack van Gelder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd