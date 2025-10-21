Van Gelder over arbitrage: "Topclubs worden thuis anders behandeld"

Volgens analist Jack van Gelder heeft scheidsrechter Jeroen Manschot zaterdagavond nagelaten Wout Weghorst van het veld te sturen, mogelijk omdat hij een Ajax-shirt droeg. Van Gelder toont zich verbaasd over het uitblijven van een rode kaart na een duidelijke overtreding van de spits.

Tijdens het duel tussen Ajax en AZ deelde Weghorst een elleboogstoot uit aan verdediger Wouter Goes, op het moment dat Youri Baas namens Ajax een doelpunt maakte. Scheidsrechter Manschot werd door de VAR naar de zijlijn geroepen en keurde het doelpunt uiteindelijk af, maar besloot Weghorst slechts een gele kaart te geven.

"Het was natuurlijk een rode kaart voor Weghorst", stelt Van Gelder in het programma De Oranjezondag. "Het voetbal is er niet voor bedoeld om iemand een elleboogstoot te geven. Ik begrijp wel dat Goes het bloed onder je nagels vandaan haalt. Hij kan irriteren, maar Weghorst moet zich door zijn frustratie omdat Ajax niet goed voetbalt niet gek laten maken. Dit was zo duidelijk in beeld."

De commentator begrijpt dan ook niets van de beslissing van Manschot: "Waarom ze geel geven in plaats van rood? Ja, het blijkt wel vaker dat de 'topclubs' in thuiswedstrijden vaak iets anders worden behandeld. Anders kan ik het niet verklaren. Als je het ziet, is dit gewoon een rode kaart."