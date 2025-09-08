Van Gelder uit flinke kritiek: "Jammer dat dit nu is gebeurd"

Jack van Gelder kon zondagavond zijn ogen niet te geloven. Het Nederlands elftal liet in Litouwen een zeer zwakke indruk achter tijdens de 2-3 overwinning, vond de voormalig sportcommentator. Volgens hem leek het erop dat de spelers er niet vol voor gingen.

"Als iedereen optimaal gemotiveerd is en fit is, hebben wij met het Nederlands elftal absoluut een elftal dat zich met de wereldtop kan meten", zegt Van Gelder in het programma De Oranjezondag. "Maar wat we nu zagen was eigenlijk een soort klusje van: wie heeft het minst bezweten shirt aan?"

Hij voegt toe: "Ik had het idee dat ze amper wat deden. Het was allemaal zo plichtmatig. We hebben nu een hele goede lichting, daarom is het jammer dat dit nu is gebeurd."

De opmerkingen van Van Gelder zorgden voor verbaasde reacties in de studio. Pieter Cobelens, ook aanwezig in het programma, is het totaal oneens met de analyse van Van Gelder: "Wat is dit voor crematorium-stemming? Ze hebben toch gewonnen? Wat een belachelijk gedoe. 2-3 is 2-3!"