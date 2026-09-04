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Van Gelder vreest voor Ajax zaterdag: "Denk dat PSV verder is"

Thomas
bron: FCUpdate.nl
Jack van Gelder
Jack van Gelder Foto: © Pro Shots

Ajax staat zaterdagavond voor de eerste echte krachtmeting van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers ontvangen regerend landskampioen PSV in de Johan Cruijff ArenA. Khalid Boulahrouz en Jack van Gelder verwachten een spannende wedstrijd, al verschillen de twee van mening over de kansen van de ploeg van Míchel Sánchez.

Boulahrouz denkt dat de verschillen tussen Ajax en PSV niet groot zullen zijn. "Normaal gesproken zijn dit ook gewoon wedstrijden op zich, maar ik denk dat het een gelijkspel wordt. Ik denk 2-2", zegt de voormalig verdediger voor de camera's van FCUpdate

Ook is hij positief over de ontwikkelingen in Amsterdam. "Ajax is natuurlijk vooral opruimen en daarvoor in de plaats kwaliteit binnenhalen. Ik denk dat Jordi Cruijff dat hartstikke goed doet. Je ziet ook grote namen met kwaliteit, dus die gaan het team wel verder helpen", denkt Boulahrouz.

Toch schat Boulahrouz PSV op bepaalde posities nog wat hoger in. De kwetsbaarheid van de Eindhovenaren kan volgens hem juist kansen bieden voor Ajax. "Maar ik denk dat PSV op het middenveld en voorin iets sterker is. Ik denk ook dat ze kampioen worden. Maar achterin vind ik ze wel heel kwetsbaar. En daar heeft Ajax ene Tolu (Arokodare, red.) lopen, dus die kan nog wel wat schade aanrichten."

Van Gelder denkt dat de topper voor het vernieuwde Ajax mogelijk iets te vroeg komt. "PSV is normaal gesproken het meest ver. Ze hebben daar ook de nodige mutaties, maar ik denk dat PSV verder is", vertelt hij. Vooral de keuzes van Sánchez kunnen volgens Van Gelder belangrijk worden. "Gaat hij (trainer Míchel Sánchez, red.) de nieuwe jongens opstellen en pakken die het meteen op? Ik denk dat het voor Ajax net te vroeg komt."

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