AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Gelder ziet in bij zwalkend Ajax: "Dat wordt nog een probleem"

Arthur
bron: De Oranjezondag
Jack van Gelder
Jack van Gelder Foto: © Pro Shots

Na de nederlaag van Ajax tegen AZ windt Jack van Gelder er geen doekjes om: volgens de sportpresentator en commentator is John Heitinga simpelweg niet geschikt als hoofdtrainer van de Amsterdammers. Toch ziet Van Gelder dat een ontslag niet eenvoudig is.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Zo slecht is de selectie niet, maar er zit geen vertrouwen in", analyseert Van Gelder bij De Oranjezondag. Hij stelt dat Heitinga een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. "Dat is helemaal aan de trainer. Maar ik vind dat je Heitinga eigenlijk niets kwalijk kan nemen, omdat het een schande is dat hij is benoemd. Als hij twee jaar geleden niet goed genoeg is..."

Ook over de steun van technisch directeur Alex Kroes is Van Gelder uitgesproken. Kroes gaf eerder aan dat hij Heitinga niet zal ontslaan, tenzij een volgepakt Johan Cruijff Arena zich massaal tegen hem keert. Van Gelder noemt dat “de goden verzoeken”.

"Er moet wat gebeuren. De enige mazzel voor Heitinga en Kroes is dat Ajax geen geld heeft. Ze kunnen ze niet ontslaan, want ze hebben geen halve stuiver. Dat wordt ook nog een keer probleem," aldus Van Gelder.

Gerelateerd:
John Heitinga

'Heitinga op dood spoor': "Hij kan Ajax niet meer reanimeren"

0
Real Betis met Antony uiterst links op de onderste rij

Oud-Ajacied nu ineens grote held in Spanje: "Van hoge kwaliteit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd