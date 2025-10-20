Van Gelder ziet in bij zwalkend Ajax: "Dat wordt nog een probleem"

Na de nederlaag van Ajax tegen AZ windt Jack van Gelder er geen doekjes om: volgens de sportpresentator en commentator is John Heitinga simpelweg niet geschikt als hoofdtrainer van de Amsterdammers. Toch ziet Van Gelder dat een ontslag niet eenvoudig is.

"Zo slecht is de selectie niet, maar er zit geen vertrouwen in", analyseert Van Gelder bij De Oranjezondag. Hij stelt dat Heitinga een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. "Dat is helemaal aan de trainer. Maar ik vind dat je Heitinga eigenlijk niets kwalijk kan nemen, omdat het een schande is dat hij is benoemd. Als hij twee jaar geleden niet goed genoeg is..."

Ook over de steun van technisch directeur Alex Kroes is Van Gelder uitgesproken. Kroes gaf eerder aan dat hij Heitinga niet zal ontslaan, tenzij een volgepakt Johan Cruijff Arena zich massaal tegen hem keert. Van Gelder noemt dat “de goden verzoeken”.

"Er moet wat gebeuren. De enige mazzel voor Heitinga en Kroes is dat Ajax geen geld heeft. Ze kunnen ze niet ontslaan, want ze hebben geen halve stuiver. Dat wordt ook nog een keer probleem," aldus Van Gelder.