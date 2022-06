Geschreven door Jessica Westdijk 03 jun 2022 om 08:06

Liam van Gelderen verruilt Ajax voor FC Groningen, zo meldt Voetbal International. Bij Ajax lag Van Gelderen nog één jaar vast, in Groningen tekent hij een contract voor 4 seizoenen.

Van Gelderen speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij was overgekomen van AZ. De afgelopen jaren speelde hij 58 duels met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Aan het einde van dit seizoen mocht de 21-jarige verdediger twee keer invallen in Ajax 1. Tijdens de duels met NEC en Vitesse.

Er was de laatste weken ook van andere subtop-clubs interesse ontstaan in Van Gelderen. FC Groningen betaalt ongeveer € 450.000 voor de verdediger.