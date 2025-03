Van Ginkel voorspelt PSV - Ajax: "Kunnen gekke dingen gebeuren"

Het is een zeer belangrijke wedstrijd, het gat tussen beide ploegen is momenteel nog zes punten. "Ik heb er wel vertrouwen in dat PSV gaat winnen en dat het weer spannend gaat worden aan kop van de Eredivisie", voorspelt Van Ginkel in gesprek met de Telegraaf. "PSV heeft een heel slechte periode achter de rug, maar ik denk dat ze die achter zich hebben gelaten."

De voormalig middenvelder van PSV heeft met verbazing gekeken naar de instorting van de afgelopen maanden. "Maar ik denk echt dat het nog niet gespeeld is. Als PSV zondag weet te winnen en de achterstand terugbrengt tot drie punten, dan wordt Ajax toch zenuwachtig en kunnen er nog gekke dingen gebeuren", besluit hij.

PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion in Eindhoven.