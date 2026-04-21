Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"
FC Twente speelt zaterdagavond de zeer belangrijke wedstrijd tegen NEC in de strijd om plek twee. De Tukkers kunnen de derde plek op de ranglijst overnemen van NEC, maar moeten dan in De Grolsch Veste wel afrekenen met de verliezend bekerfinalist.
Rafael van der Vaart is benieuwd hoe NEC voor de dag komt in Enschede. Volgens de oud-international leefden de Nijmegenaren te ontspannen toe naar de bekerfinale. "Ik kon de tv niet aanzetten of ze waren vrijdag al aan het feesten", zegt Van der Vaart bij Rondo op Ziggo Sport. Hij zag algemeen directeur live inbellen bij Vandaag Inside. "Ik denk: hoe kom je daar nou in hemelsnaam bij? AZ is in principe beter."
Velen leken vooraf NEC als favoriet aan te wijzen. "Het is niet gelukt. Heel veel mensen van NEC zeiden dat ze zouden winnen. Ze waren al bijna aan het feesten, drie dagen lang", aldus Van der Vaart. "Maar je verliest 5-1 in de finale. Dan zou ik een tijdje niet over straat durven", is hij stellig.
NEC heeft nog altijd een goede kans op Europees voetbal en kan zelfs de Champions League in. "Dit weekend is belangrijk", weet oud-prof Marco van Ginkel. "Ze zaten er heel goed in. Het ging heel veel over NEC, maar ze deden het niet goed."
"Tegen Fortuna was het ook niet supergoed", vervolgt de oud-speler van onder meer Vitesse, Chelsea en PSV. "Als de tegenstander zich tactisch aanpakt, zie je dat ze het moeilijk hebben. Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed. Voor mij ligt de strijd om plek twee helemaal open", besluit hij.
