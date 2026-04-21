Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"

Rafael van der Vaart is benieuwd hoe NEC voor de dag komt in Enschede. Volgens de oud-international leefden de Nijmegenaren te ontspannen toe naar de bekerfinale. "Ik kon de tv niet aanzetten of ze waren vrijdag al aan het feesten", zegt Van der Vaart bij Rondo op Ziggo Sport. Hij zag algemeen directeur live inbellen bij Vandaag Inside. "Ik denk: hoe kom je daar nou in hemelsnaam bij? AZ is in principe beter."

Velen leken vooraf NEC als favoriet aan te wijzen. "Het is niet gelukt. Heel veel mensen van NEC zeiden dat ze zouden winnen. Ze waren al bijna aan het feesten, drie dagen lang", aldus Van der Vaart. "Maar je verliest 5-1 in de finale. Dan zou ik een tijdje niet over straat durven", is hij stellig.