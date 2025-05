Van Halst adviseert Ajax over kampioensfeest: "In een open bus"

Ajax kan komende zondag (of komende woensdag) al kampioen van Nederland worden, waardoor de club uit Amsterdam achter de schermen druk bezig is om allerlei festiviteiten te regelen. Jan van Halst weet uit eigen ervaring hoe het is om als bestuurder in deze situatie te zitten.

De oud-directeur werd namelijk in 2010 kampioen met FC Twente. "We wisten dat we uit bij NAC kampioen konden worden", blikt hij terug op de website van NOS. Dus dat betekende twee huldigingen: eentje op het veld in Breda en een in Enschede. Dan moet je heel wat vergunningstrajecten doorlopen en ga je in gesprek met de gemeente en politie", aldus Van Halst.

"Ondertussen moet je naar buiten toe Gekke Henkie spelen en doen alsof je wel iets hebt bedacht, maar het niet te groot wil maken", vervolgt hij. "Terwijl je achter de schermen al wekenlang bezig bent en een strak draaiboek hebt klaarliggen. Wij spraken al over het uitbrengen van een boek, een film. Het belangrijkste is dat je het weghoudt bij de spelers", adviseert Van Halst.

De Tukkers werden na de zege in Breda (0-2) onthaald als helden en de supporters stonden massaal langs de snelweg. "In de week vooraf kwam iemand met het idee om als een soort overwinnaars uit Asterix en Obelix in een open bus terug naar Gallië, terug naar Twente te gaan. Dat bleek eerst niet te mogen, maar toen plots wel. Dat was ik vergeten door te geven", lacht Van Halst, die goed weet dat de politie wel een beetje baalde. "Zij waren daar niet blij mee en waren bang voor de veiligheid. Maar de spelers vonden het prachtig en liepen zo de bus in, met Theo voorop. 'Goed geregeld, Jan', zei hij nog."