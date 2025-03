Van Halst blikt terug: "Heb toen geen nacht slecht geslapen"

Na zijn periode als profvoetballer heeft Jan van Halst meerdere bestuursposities bekleed. Dat ging hem in het begin minder makkelijk af dan dat hij had verwacht. Toch heeft die ervaring hem veel gebracht.

"Ik heb natuurlijk bij FC Twente lang gespeeld en daar heb ik ook lessen geleerd", vertelt Van Halst in Pinchitters de Podcast. "Veel ook over de overgang van het veld naar op kantoor werken. Ik wilde dat in hetzelfde tempo doen, maar de mensen om mij heen werden helemaal gek. Ik wilde te veel, ik ging op kantoor net zo te keer als op het veld. Ik dacht ik heb een voorkeursfunctie, maar ik dacht eigenlijk alleen maar uit mezelf."

"Ik heb daar een hele leerzame periode gehad, met het kampioenschap onder andere", gaat hij verder. "Maar ik ben ook in de periode dat de club bijna failliet was ingesprongen en dat was een hele pijnlijke periode. Ze redden het wel, maar degradeerden wel en dat was deels mijn verantwoordelijkheid. Daar heb ik wel veel last van gehad. Ik werd een beetje de kop van jut."

"Toen wist ik dat ik nog niet ver genoeg was, en ben ik meer in mezelf gaan investeren. Toen ik de interim klus bij Ajax ben gaan doen ben ik opnieuw getest en heb ik weer enorm onder druk gestaan, maar als mens stond ik niet meer onder druk. Ik had het al eens meegemaakt en had veel aan mezelf gewerkt, veel situaties herkende ik ook. Ik heb me wel druk gemaakt in die periode, maar geen nacht slecht geslapen", besluit hij.