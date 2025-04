Van Halst blikt terug: "Mensen vragen wel of het verstandig was"

Jan van Halst is blij voor Ajax dat de club weer bezig is aan een goed seizoen. Na de overwinning op PSV liggen de Amsterdammers op koers kampioen te worden.

Van Halst ziet dat Ajax ondanks de goede resultaten nog wel veel kritiek krijgt op het spel. "Het is geweldig voor de club. Er wordt heel veel kritiek geleverd op de aantrekkelijkheid van de wedstrijden, maar af en toe moet je de schouders ophalen en drie punten meenemen", legt hij uit in VoetbalTijd. "In de topwedstrijden zijn ze heel professioneel, voetballen ze goed en is het verdiend."

Van Halst was vorig seizoen nog werkzaam bij Ajax en kreeg daar veel kritiek voor. "Mensen vragen me weleens of het verstandig was dat ik het gedaan heb. Het was sowieso heel leerzaam, maar ik had beter ná de transferperiode in de RvC kunnen gaan", blikt hij terug. "Dan heb je een paar maanden de tijd om de club beter te leren kennen. Nu ging Edwin van der Sar ineens weg en was er geen directeur."